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Геймерам стали доступны индивидуальные итоги года в Steam

Источник:
Sibnet.ru
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Cyberpunk 2077 на компьютере
Фото: © Sean Do / Unsplash License

Steam добавил возможность просмотреть индивидуальные итоги года. Платформа посчитает активность геймера в различных проектах и предоставит подробный отчет. Им можно поделиться с друзьями и разместить на странице пользователя.

Взглянуть на свои итоги года можно кликнув на специальный баннер в магазине или перейдя по ссылке. Система проанализирует игровую активность пользователя и предоставит подробный отчет. 

Статистика покажет не только самые популярные игры, но и жанры, подробно рассмотрит активность в различных проектах и на самой платформе. На ее основании можно сделать вывод о предпочитаемом жанре, если раньше были какие-то сомнения на этот счет.

Результатом можно поделиться с друзьями в мессенджере или поместить его на страницу пользователя. Он будет отображаться в виде значка награды в соответствующем разделе профиля.

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Игры #Экшены #ММО
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