Геймерам стали доступны индивидуальные итоги года в Steam

Steam добавил возможность просмотреть индивидуальные итоги года. Платформа посчитает активность геймера в различных проектах и предоставит подробный отчет. Им можно поделиться с друзьями и разместить на странице пользователя.

Взглянуть на свои итоги года можно кликнув на специальный баннер в магазине или перейдя по ссылке. Система проанализирует игровую активность пользователя и предоставит подробный отчет.

Статистика покажет не только самые популярные игры, но и жанры, подробно рассмотрит активность в различных проектах и на самой платформе. На ее основании можно сделать вывод о предпочитаемом жанре, если раньше были какие-то сомнения на этот счет.

Результатом можно поделиться с друзьями в мессенджере или поместить его на страницу пользователя. Он будет отображаться в виде значка награды в соответствующем разделе профиля.