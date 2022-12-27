Wink представил новинки новогодних каникул

Новогодние комедии, фильмы, недавно вышедшие в кинотеатрах и семейные ленты появятся в коллекции видеосервиса Wink в новогодние праздники.

Фильмотека в каникулы пополнится зарубежными и российскими картинами жанрами на любой вкус.

С 29 декабря в Wink станет доступна комедия «Оливье» с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой и Станиславом Дужниковым в главных ролях. В фильме праздничное семейное застолье вдруг начинает идти не по плану и превращается в комедийный балаган и серию неожиданных стендапов.

30 декабря в видеосервисе появится фильмы «Грозный папа» про приключения во времени, «Здравствуй, Дедушка Мороз!» про журналиста, готовящего репортаж про подвиги Деда Мороза и австралийская драма «Бегущие за волной».

31 декабря пользователи Wink смогут посмотреть норвежский семейный фильм «Приключения Тедди» и российскую мелодраму «Честный развод 2», которая недавно вышла в прокат.

После Нового года, с 3 января в Wink появится драма «По-мужски» с Антоном Лапенко в главной роли. 6 января — французско-немецкая мелодрама «Быстрый словарик любви» и российский триллер «Сестры» о домашнем насилии.