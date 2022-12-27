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Путин подарил участникам саммита СНГ кольца

Источник:
Sibnet.ru
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Главы стран, участвовавшие в неформальном саммите СНГ, получили в подарок от президента России Владимира Путина символические перстни. Всего было выпущено девять колец.

Телеграм-канал «Пул Первого» заметил на пальце президента Белоруссии Александра Лукашенко необычное кольцо.

Фото: © телеграм-канал «Пуль Первого»

Оказалось, что девять таких колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. Перстни выполнены из дорогого металла. На каждом — символика СНГ, цифра 2023 и слова «С Новым годом!».

Кольца предназначены для всех гостей и хозяина саммита — президента РФ Владимира Путина.

Традиционная неформальная встреча глав государств СНГ проходит в Санкт-Петербурге 26–27 декабря.

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