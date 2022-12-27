Путин подарил участникам саммита СНГ кольца

Главы стран, участвовавшие в неформальном саммите СНГ, получили в подарок от президента России Владимира Путина символические перстни. Всего было выпущено девять колец.
Телеграм-канал «Пул Первого» заметил на пальце президента Белоруссии Александра Лукашенко необычное кольцо.
Оказалось, что девять таких колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. Перстни выполнены из дорогого металла. На каждом — символика СНГ, цифра 2023 и слова «С Новым годом!».
Кольца предназначены для всех гостей и хозяина саммита — президента РФ Владимира Путина.
Традиционная неформальная встреча глав государств СНГ проходит в Санкт-Петербурге 26–27 декабря.
Удавиковэто стало понятно, когда казахские власти отменили парад Победы 9 мая 2022 года, казахи отказались от...
pepelmetalНаши ему потом скормят эту карту)
mosquito__2010Все верно, ведь украинская власть это сборище шизофреников сразу же проживающих в нескольких параллельных...
AlhazredДа какие параллельные? Там перпендикулярная реальность