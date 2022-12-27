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Томские врачи вернули эрекцию мужчине с помощью нерва из ноги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томские микрохирурги впервые в России восстановили эрекцию мужчине, взяв фрагмент нерва с ноги, сообщается на сайте НИИ Микрохирургии Томска.

Проблема с эрекцией у мужчины возникла после радикального удаления опухоли простаты. Во время онкологической операции была повреждена нервная ткань в области полового органа.

Микрохирург Андрей Байтингер с урологом Андреем Гуралем взяли фрагмент нерва с ноги и с помощью микрохирургической техники под медицинским микроскопом «подключили» к половому органу. После нескольких месяцев реабилитации эректильная функция у мужчины полностью возобновилась.

Такая операция была выполнена в России впервые. Доктора взяли за основу микрохирургическую технологию, разработанную врачами в Бразилии, и модифицировали ее.

Операция прошла бесплатно — по полису ОМС. В клинике планируют и дальше применять данную технологию для помощи пациентам.

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