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Каждого четвертого новосибирца раздражал грохот салютов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Каждый четвертый новосибирец раздражается от нескончаемых залпов новогодних салютов, многим не нравятся скучные «голубые огоньки» и чрезмерное количество алкоголя, сообщает SuperJob.

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражает шум от фейерверков и петард: о том, что многочасовой салют за окном вызывает исключительно негативные эмоции, рассказал каждый четвертый опрошенный. На поднадоевшую за много лет новогоднюю программу жалуются 12%.

Каждого десятого раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг, а 3% устают от чрезмерного количества еды. По 2% новосибирцев сообщили, что самое неприятное для них в новогоднюю ночь — это недосып, острое ощущение одиночества, всеобщая одержимость празднованием и, напротив, сожаление, что веселье быстро заканчивается.

Еще 14% опрошенных новогоднее настроение портят другие факторы: упоминались большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды, цены на такси и проч. Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 32% новосибирцев.


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