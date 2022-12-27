Лавров заявил об угрозах США по «устранению» президента России

Некоторые высказывания представителей Минобороны США о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю говорят об угрозе физического устранения главы российского государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Он добавил, что если «такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов».

Глава МИД не уточнил, кого имеет в виду. В конце сентября в журнале Newsweek вышла статья, авторы которой сообщали со ссылкой на военные источники, что США рассматривают возможные варианты ответа в случае применения Россией ядерного оружия. Один из них, по словам собеседников, подразумевает «обезглавливающий удар» по Кремлю.