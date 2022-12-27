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Разрешение на строительство станции «Спортивная» продлили до марта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти получили разрешение на строительство станции «Спортивная» сроком до марта 2023 года, ранее срок разрешения заканчивался в декабре 2022 года.

На станции завершаются строительно-монтажные работы, рассказал «Ъ-Сибирь»  представитель пресс-службы мэрии.

В начале ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что ввод станции в эксплуатацию планируется до конца года. Ранее срок ввода неоднократно менялся. По словам мэра, это связано с «последствиями санкций». На пресс-конференции в декабре он не исключил, что сдать в эксплуатацию станцию метрополитена «Спортивная» в этом году не удастся.

Стоимость строительства станции составила, по данным мэрии, более 3 миллиарда рублей. Пассажиропоток, по предварительной оценке, составит 19,2 человек в час.

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