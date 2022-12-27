«Муз-ТВ» отреставрировал клипы 80‑х и 90‑х годов

«Муз-ТВ» отреставрировал более 250 культовых клипов 80-х и 90-х годов, их будут показывать в чартах, в выпусках «Золотой дюжины» и «Золотой лихорадки», сообщила пресс-служба канала.

Новую жизнь благодаря «МУЗ-ТВ» получат клипы группы «HI-FI», Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Владимира Преснякова, «Отпетых мошенников», Натальи Ветлицкой, Татьяны Булановой, Алены Свиридовой, группы «Фабрика» и многих других, а также ряда зарубежных исполнителей.

Видео, созданные десятилетия назад, из разрешения 360/480 пикселей преобразуются в 1080 пикселей, а картинка станет более яркой и четкой.

Видео были вручную обработаны с помощью специального программного обеспечения, отсматривались на брак и только потом вернулись в эфир. Всего до конца года планируется улучшить качество более 400 культовых клипов, выпущенных в период с 1983 по 2005 год.