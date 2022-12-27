Новое шоу «Классная тема» от Путина покажут на канале «Россия»

Проект «Классная тема!» создан по поручению президента России Владимира Путина, он будет направлен на популяризацию школьных занятий, сообщила пресс-служба канала «Россия».

В шоу будут участвовать педагоги и школьники. Учителя проведут авторские оригинальные уроки по математике, физике, биологии, химии, географии, истории и русскому языку, чтобы показать, что каждый из предметов школьной программы достоин того, чтобы стать зрелищным интеллектуальным шоу.

Учениками в гранд-шоу станут не только телезрители, но и гости в студии — школьники, участники федеральных проектов и конкурсов и экспертное жюри.

Премьера федерального проекта «Классная тема!» состоится 6 января в 15.00. Ведущим шоу будет Дмитрий Шепелев.