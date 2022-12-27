Российский рынок смартфонов упал на 20% в 2022 году

Российский рынок смартфонов сократился впервые за семь лет. В 2022 году было продано на 20% меньше устройств, чем в 2021. Аналитики прогнозируют сохранение показателей текущего года.

За 2022 год в России было продано 24 миллиона смартфонов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков «М.Видео-Эльдорадо». В прошлом году было продано на 20% больше — около 30 миллионов.

Аналитики Mobile Research Group согласны с ритейлером. По их данным, в 2021 году было продано 32,5 миллиона аппаратов, а в 2022 — 26,5 миллиона. Снижение рынка составило 20%.

Причинами обвала на рынке смартфонов назвали волатильность курсов валют, уход их страны крупных брендов, проблемы с поставками и временные заморозки кредитов. Во втором квартале 2022 года рынок сократился на треть, но в третьем уже началось восстановление благодаря параллельному импорту.

Уход Nokia и Ericsson пройдет незаметно для России

Весной 2022 года крупные производители электроники отказались от поставки товаров в Россию из-за начала специальной военной операции на Украине. Правительство приняло стабилизирующие меры и легализовало параллельный импорт, чтобы исключить дефицит устройств.