НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирску дадут 7,3 млрд рублей на достройку четвертого моста

Источник:
Sibnet.ru
440 1

Четвертый мост через Обь готов на 60%, на его достройку правительство России выделит 7,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба группы «ВИС».

«Запуск движения по этому маршруту (мосту через Обь) облегчит водителям выход на федеральные автодороги, включая Чуйский тракт. Проект находится в высокой степени готовности, но из-за роста цен на стройматериалы нуждается в дополнительной поддержке. И она будет оказана: выделим на эти цели свыше 7 миллиардов рублей», — сказал Мишутин.

Деньги выделят уже в 2022 году. Общая строительная готовность проекта сейчас составляет 60%. На площади почти 20 тысяч квадратных метров завершена укладка первого слоя литого асфальта на русловой части моста. Запущено движение по реконструированному путепроводу с двухпутной трамвайной линией на правом берегу Оби.

Продолжается возведение 114-метрового пилона в форме буквы «Н». Его левая и правая стойки отлиты на высоту 100 и 96 метров соответственно, установлена 221-тонная верхняя перемычка. На вантовом участке моста собрано свыше 1,7 тысячи тонн металлоконструкций и около 2,3 тысячи тонн специальных вспомогательных сооружений и устройств.

Кроме мостового перехода проект включает строительство двух крупных транспортных развязок, двух путепроводов тоннельного типа. На эстакаде основного хода смонтировано свыше 5300 тонн металлоконструкций, работа по укрупнению и монтажу металлоконструкций ведется также на нескольких съездах сложной многоуровневой развязки в районе площади Труда.

Еще по теме
Разрешение на строительство станции «Спортивная» продлили до марта
Стартовали летные испытания российского двигателя ПД-8
Росавиация продлила ограничение полетов на юг России
Таксисты поделятся информацией с ФСБ
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»
Обсуждение (1)
О самом главном
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Как перестать думать о человеке
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

это стало понятно, когда казахские власти отменили парад Победы 9 мая 2022 года, казахи отказались от...

pepelmetal

Наши ему потом скормят эту карту)

mosquito__2010

Все верно, ведь украинская власть это сборище шизофреников сразу же проживающих в нескольких параллельных...

Alhazred

Да какие параллельные? Там перпендикулярная реальность