Новосибирску дадут 7,3 млрд рублей на достройку четвертого моста

Четвертый мост через Обь готов на 60%, на его достройку правительство России выделит 7,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба группы «ВИС».

«Запуск движения по этому маршруту (мосту через Обь) облегчит водителям выход на федеральные автодороги, включая Чуйский тракт. Проект находится в высокой степени готовности, но из-за роста цен на стройматериалы нуждается в дополнительной поддержке. И она будет оказана: выделим на эти цели свыше 7 миллиардов рублей», — сказал Мишутин.

Деньги выделят уже в 2022 году. Общая строительная готовность проекта сейчас составляет 60%. На площади почти 20 тысяч квадратных метров завершена укладка первого слоя литого асфальта на русловой части моста. Запущено движение по реконструированному путепроводу с двухпутной трамвайной линией на правом берегу Оби.

Продолжается возведение 114-метрового пилона в форме буквы «Н». Его левая и правая стойки отлиты на высоту 100 и 96 метров соответственно, установлена 221-тонная верхняя перемычка. На вантовом участке моста собрано свыше 1,7 тысячи тонн металлоконструкций и около 2,3 тысячи тонн специальных вспомогательных сооружений и устройств.

Кроме мостового перехода проект включает строительство двух крупных транспортных развязок, двух путепроводов тоннельного типа. На эстакаде основного хода смонтировано свыше 5300 тонн металлоконструкций, работа по укрупнению и монтажу металлоконструкций ведется также на нескольких съездах сложной многоуровневой развязки в районе площади Труда.