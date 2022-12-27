Стала известна цена электромобиля «Москвич 3е»

Ориентировочная стартовая цена на новый российский электрический кроссовер «Москвич 3e» составит 3,5 миллиона рублей, сообщил менеджер одного из официальных дилеров марки.

«По ценам: с двигателем внутреннего сгорания — 1,97 миллиона рублей, с электрическим — 3,5 миллиона рублей. Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель», — цитирует ТАСС менеджера центра «Петровский» автосалона «Белая дача».

Продавец рассказал Autonews.ru, что поставки электромобиля ожидаются в ближайшее время. Компания уже принимает предзаказы на автомобили: как бензиновые, так и электрические.

«Москвич 3е» получил электрическую силовую установку мощностью 68 лошадиных сил. Заявленный запас хода электрокара на одном заряде составляет 410 километров. До конца года производитель выпустит 200 электрических кроссоверов «Москвич 3е».

Предполагается, что на электрокар будет действовать специальная государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей.