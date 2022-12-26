Оператор газопровода «Северный поток» Nord Stream AG приступил к оценке стоимости ремонта труб газопровода для возобновления подачи российского газа.

По предварительной оценке, ремонт одной трубы газопровода может составить около 500 миллионов долларов. При этом остается неясным, каким должен быть объем ремонтных работ для восстановления подачи газа, пишет The New York Times.

Сейчас специалисты изучают, сколько времени поврежденные при подрывах трубы смогут выдерживать воздействие соленой воды. Ранее ряд экспертов предположили, что под воздействием соленой воды они могут прийти в полную негодность за полгода.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в Балтийском море произошли 26 сентября, их посчитали терактом. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» существует.