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Глава украинской разведки повесил в кабинете карту расчлененной России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью украинским журналистам, которые заметили в его кабинете карту России, поделенную на подписанные части.

Как следует из опубликованного изданием Liga.net снимка, Россия на карте разделена на несколько территорий. Центр страны обозначен как ЦАР, близкие к Китаю территории — буквой «К».

При этом на украинской карте России Курильские острова отнесены к Японии, Калининградская область — к ФРГ, север России — к Финляндии, а Курская, Белгородская области и Краснодарский край — к Украине.

Журналисты издания уточнили у Буданова, является ли это «следующим этапом после выхода на границы 1991 года». «Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет»,— ответил Буданов.

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