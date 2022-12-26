Крупный склад сгорел в Новосибирске

Здание склада в Новосибирске загорелось на площади более 1,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. В тушении огня были задействованы 23 единицы техники.

Работу пожарным осложняла высокая температура, большая площадь горения и полное обрушение конструкций двухэтажного складского здания в Ленинском районе к моменту прибытия сил пожарной охраны.

«Усиленная пожарно-спасательная группировка работала по трем боевым участкам. Для бесперебойной подачи воды осуществлялся подвоз от ближайших гидрантов, а также проложены магистральные линии от пожарного поезда», — говорится в сообщении.

Возгорание удалось ликвидировать в 19.22 по местному времени — в настоящее время ведется разбор сгоревших конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал, на складе хранилась продукция для полиграфии и различная пластиковая продукция.