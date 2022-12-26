Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Следующий год будет счастливым и удачным, спрогнозировал президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ.
Неформальный саммит СНГ проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге по инициативе российского лидера Владимира Путина. Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.
На открытии саммита Путин поблагодарил присутствующих за приезд в Санкт-Петербург по приглашению России, а также поздравил лидеров и народы стран СНГ с наступающим Новым годом, пожелав им здоровья, счастья, благополучия и процветания.
Помимо глав России и Белоруссии, в саммите принимают участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Удавиковэто стало понятно, когда казахские власти отменили парад Победы 9 мая 2022 года, казахи отказались от...
DYNAMO7294Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?
SnikolasХахаха не ну серьёзно такие заявления только смех вызывают, чем они будут побеждать Великую Россию, притом...
mosquito__2010Все верно, ведь украинская власть это сборище шизофреников сразу же проживающих в нескольких параллельных...