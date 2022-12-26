НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Источник:
Sibnet.ru
756 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Следующий год будет счастливым и удачным, спрогнозировал президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ.

Неформальный саммит СНГ проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге по инициативе российского лидера Владимира Путина. Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

На открытии саммита Путин поблагодарил присутствующих за приезд в Санкт-Петербург по приглашению России, а также поздравил лидеров и народы стран СНГ с наступающим Новым годом, пожелав им здоровья, счастья, благополучия и процветания.

Помимо глав России и Белоруссии, в саммите принимают участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Еще по теме
Глава украинской разведки повесил в кабинете карту расчлененной России
Украину высмеяли за празднование распада Советского Союза
Украина потребовала исключить Щербакову из номинантов на награду ISU
Казахстан отказался помогать России обойти западные санкции
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Картина дня
Лукашенко дал прогноз на 2023 год
Глава украинской разведки повесил в кабинете карту расчлененной России
Центробанк назвал причины резкого падения курса рубля
Электрический Largus вышел на испытания
О самом главном
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Как перестать думать о человеке
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

это стало понятно, когда казахские власти отменили парад Победы 9 мая 2022 года, казахи отказались от...

DYNAMO7294

Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?

Snikolas

Хахаха не ну серьёзно такие заявления только смех вызывают, чем они будут побеждать Великую Россию, притом...

mosquito__2010

Все верно, ведь украинская власть это сборище шизофреников сразу же проживающих в нескольких параллельных...