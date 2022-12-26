Лукашенко дал прогноз на 2023 год

Следующий год будет счастливым и удачным, спрогнозировал президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ.

Неформальный саммит СНГ проходит в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге по инициативе российского лидера Владимира Путина. Главы стран СНГ подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

На открытии саммита Путин поблагодарил присутствующих за приезд в Санкт-Петербург по приглашению России, а также поздравил лидеров и народы стран СНГ с наступающим Новым годом, пожелав им здоровья, счастья, благополучия и процветания.

Помимо глав России и Белоруссии, в саммите принимают участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.