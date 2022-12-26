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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Электрический Largus вышел на испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Начался цикл испытаний электрической версии Lada Largus — e-Largus. Это будет самый локализованный российский электромобиль, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Прототипы электромобилей e-Largus начали цикл дорожных и лабораторных испытаний. На пассажирские и коммерческие универсалы устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и зоне, где ранее был бензобак, что позволило понизить центр тяжести для устойчивости электромобиля и полностью сохранить полезный объем салона и багажника (560 литров в пятиместном исполнении).

Lada e-Largus будет выпускаться как в пассажирской версии, так и в версии коммерческого фургона. Модель будет наиболее локализованным российским электромобилем.

«В отличие от всех новых проектов крупноузловой сборки, представленных в России в последние месяцы, доля использования комплектующих от российских поставщиков на момент начала производства составит минимум 50% (или 3,6 тысячи баллов)», — отмечается в сообщении.

На панели приборов e-Largus предусмотрена цифровая комбинация, позволяющая контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода, который составит не менее 400 километров при одном водителе и 100 килограммов полезной нагрузки.

Настройки силового агрегата обеспечивают максимальную скорость в 145 километров в час (ограничено электроникой), а также динамичный разгон (менее 10 сек до 100 километров в час).

Тема: Русские машины
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