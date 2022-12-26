Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», — утверждается в сводке.

Общие потери противника здесь составили до 100 военнослужащих, четыре БМП и восемь автомобилей. На Южнодонецком направлении российские войска ударили по подразделениям ВСУ в районах Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новоселки, ликвидированы более 40 военнослужащих противника.

В районе Кисловки в Харьковской области огневым ударом по скоплению живой силы и техники уничтожены до 20 бойцов ВСУ, одна БМП и два автомобиля. Общие потери ВСУ за сутки на красно-лиманском направлении составили более 30 военнослужащих. Также противник потерял два броневика и два пикапа.