НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

Источник:
Sibnet.ru
221 5
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров», — утверждается в сводке.

Общие потери противника здесь составили до 100 военнослужащих, четыре БМП и восемь автомобилей. На Южнодонецком направлении российские войска ударили по подразделениям ВСУ в районах Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новоселки, ликвидированы более 40 военнослужащих противника.

В районе Кисловки в Харьковской области огневым ударом по скоплению живой силы и техники уничтожены до 20 бойцов ВСУ, одна БМП и два автомобиля. Общие потери ВСУ за сутки на красно-лиманском направлении составили более 30 военнослужащих. Также противник потерял два броневика и два пикапа.

Тема: Военная операция на Украине
Трое военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса дрона ВСУ
«Армату» заметили в зоне спецоперации. ВИДЕО
ЗРК Patriot на Украине встанут на боевое дежурство только к лету
Россия создала эшелонированную оборону в Запорожской области
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
Путин «развернул» стратегию России на Украине
Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»
Обсуждение (5)
Картина дня
Лукашенко дал прогноз на 2023 год
Трое военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса дрона ВСУ
Центробанк назвал причины резкого падения курса рубля
Электрический Largus вышел на испытания
О самом главном
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Как перестать думать о человеке
Все статьи
Мультимедиа
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине
45
Рогозин ранен при обстреле Донецка
35
Путин назвал целью России объединение русского народа
33
Минобороны предложило увеличить возраст призыва граждан
30
Киев пообещал отвоевать Крым в 2023 году