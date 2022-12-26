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Центробанк назвал причины резкого падения курса рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ослабление рубля связано с «ухудшением внешних условий», заявил заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин. Одним из ключевых факторов стало снижение цен на нефть, вызванное введением эмбарго Евросоюза.

«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб»,— сказал Заботкин в интервью РБК. По его словам, курс «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года».

При этом каждые 10% движения обменного курса будут поднимать инфляцию на 0,5–0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5–0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6–12 месяцев», — уточнил зампред ЦБ.

Курсы основных валют на российском рынке всю прошлую неделю обновляли многомесячные максимумы. В итоге рубль ослаб практически на 20% к доллару и евро.

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