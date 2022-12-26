Стартовали летные испытания российского двигателя ПД-8

Фото: © пресс-служба «Ростеха»
Объединенная двигателестроительная корпорация начала летные испытания двигателя ПД-8, сообщает пресс-служба «Ростеха».
«Силовая установка проходит испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, принадлежащей ЛИИ имени Громова Объединенной авиастроительной корпорации», — говорится в сообщении.
В ходе испытаний регистрируются основные эксплуатационные данные — частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки.
Российский двигатель ПД-8 предназначен для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200.
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