Стартовали летные испытания российского двигателя ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация начала летные испытания двигателя ПД-8, сообщает пресс-служба «Ростеха».

«Силовая установка проходит испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, принадлежащей ЛИИ имени Громова Объединенной авиастроительной корпорации», — говорится в сообщении.

В ходе испытаний регистрируются основные эксплуатационные данные — частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки.

Российский двигатель ПД-8 предназначен для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200.