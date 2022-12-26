Украину высмеяли за празднование распада Советского Союза

Пользователи Twitter возмутились опубликованному в официальном аккаунте Украины в соцсети поздравлению с днем развала Советского Союза.

Пользователи напомнили, что Украина именно СССР обязана экономическим процветанием и развитой промышленностью. Некоторые отметили, что благодаря таким заявлениям официальный Киев многие не воспринимают всерьез.

«Старшее поколение в бывшем СССР буквально скучает по Советскому Союзу, включая Украину. О чем вы вообще? Кроме того, Украина при Советском Союзе процветала, гораздо лучше, чем до распада», — написал один из комментаторов.

Другой отметил, что в оформлении аккаунта использована сплошная советская архитектура. Еще один пользователь напомнил, что в марте 1991 подавляющее большинство украинцев поддержали решение сохранить СССР.

Советский Союз официально распался 26 декабря 1991 года — в этот день союзный парламент принял декларацию, в которой констатировалось, что СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование.