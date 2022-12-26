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Локальные аватары появились в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Телеграм на смартфоне
Фото: © Lana Codes / Unsplash License

Telegram тестирует в бета-версии для Android локальные аватары. Функция позволяет устанавливать контактам адресной книги индивидуальные изображения.

Пользователь может установить произвольную картинку любому контакту. Он будет виден только тому, кто его установил, сообщает телеграм-канал Beta Info. Чтобы это сделать, нужно раскрыть профиль контакта, нажать на пункт «Изменить контакт» и выбрать «Установить фото».

Локальные аватары удобно использовать для визуальной группировки чатов или скрытия нежелательных изображений других пользователей, содержащих, например, неприличные или неприятные элементы.

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