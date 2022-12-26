Локальные аватары появились в Telegram

Telegram тестирует в бета-версии для Android локальные аватары. Функция позволяет устанавливать контактам адресной книги индивидуальные изображения.

Пользователь может установить произвольную картинку любому контакту. Он будет виден только тому, кто его установил, сообщает телеграм-канал Beta Info. Чтобы это сделать, нужно раскрыть профиль контакта, нажать на пункт «Изменить контакт» и выбрать «Установить фото».

Локальные аватары удобно использовать для визуальной группировки чатов или скрытия нежелательных изображений других пользователей, содержащих, например, неприличные или неприятные элементы.