Евросоюз нарастил закупки российского сжиженного газа

Россия значительно нарастила поставки СПГ в Европу в 2022 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

За 11 месяцев в Европу было доставлено до 19,4 миллиарда кубометров российского газа, а по итогам года этот показатель, как ожидается, составит 21 миллиард кубометров, уточнил Новак.

Вице-премьер уточнил, что дефицит газа в Европе сохраняется. При этом Россия готова возобновить поставки по газопроводу Ямал — Европа, «остановленный по политическим мотивам».

«Мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта нашей продукции», — подчеркнул Новак.