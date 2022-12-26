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Евросоюз нарастил закупки российского сжиженного газа

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Россия значительно нарастила поставки СПГ в Европу в 2022 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

За 11 месяцев в Европу было доставлено до 19,4 миллиарда кубометров российского газа, а по итогам года этот показатель, как ожидается, составит 21 миллиард кубометров, уточнил Новак.

Вице-премьер уточнил, что дефицит газа в Европе сохраняется. При этом Россия готова возобновить поставки по газопроводу Ямал — Европа, «остановленный по политическим мотивам».

«Мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта нашей продукции», — подчеркнул Новак.

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