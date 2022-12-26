Казахстан отказался помогать России обойти западные санкции

Казахстан не будет присоединяться к западным санкциям против России, однако не будет помогать Москве обходить их, заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД Казахстана в интервью японскому телеканалу NHK отметил, что Астану и Москву связывают тесные экономические взаимоотношения, ограничение которых в первую очередь скажется на благосостоянии граждан Казахстана.

В то же время дипломат отметил, что нежелание Казахстана помочь России в обходе санкций является одним из принципов его экономической политики. По его словам, такой политики Астана будет придерживаться и дальше.

За последние несколько месяцев банки Казахстана прекратили обслуживать операции через российскую платежную систему «Мир».