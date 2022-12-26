Казахстан отказался помогать России обойти западные санкции

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Казахстан не будет присоединяться к западным санкциям против России, однако не будет помогать Москве обходить их, заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.
Глава МИД Казахстана в интервью японскому телеканалу NHK отметил, что Астану и Москву связывают тесные экономические взаимоотношения, ограничение которых в первую очередь скажется на благосостоянии граждан Казахстана.
В то же время дипломат отметил, что нежелание Казахстана помочь России в обходе санкций является одним из принципов его экономической политики. По его словам, такой политики Астана будет придерживаться и дальше.
За последние несколько месяцев банки Казахстана прекратили обслуживать операции через российскую платежную систему «Мир».
pepelmetalЗная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!
mosquito__2010Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...
fender1984Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??
DYNAMO7294Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?