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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Казахстан отказался помогать России обойти западные санкции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © akorda.kz

Казахстан не будет присоединяться к западным санкциям против России, однако не будет помогать Москве обходить их, заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД Казахстана в интервью японскому телеканалу NHK отметил, что Астану и Москву связывают тесные экономические взаимоотношения, ограничение которых в первую очередь скажется на благосостоянии граждан Казахстана.

В то же время дипломат отметил, что нежелание Казахстана помочь России в обходе санкций является одним из принципов его экономической политики. По его словам, такой политики Астана будет придерживаться и дальше.

За последние несколько месяцев банки Казахстана прекратили обслуживать операции через российскую платежную систему «Мир».

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Топ комментариев

pepelmetal

Зная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!

mosquito__2010

Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...

fender1984

Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??

DYNAMO7294

Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?