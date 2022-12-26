Задержан пожарный инспектор, проверявший сгоревший приют в Кемерове

Задержан пожарный инспектор, участвовавший в проверке приюта для бездомных, где в пожаре погибли 22 человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По делу о пожаре задержан пожарный инспектор Роман Плет. Ему предъявлено обвинение в халатности. Мера пресечения будет избираться в суде», — цитирует ТАСС собеседника.

По его словам, инспектор в конце ноября провел профилактический визит в этом приюте и выявил нарушения пожарной безопасности. Но такой визит не позволяет привлечь к ответственности. МЧС по итогам обратилось в прокуратуру.

Ведомство организовало внеплановую проверку, в которой пожарный инспектор участвовал как привлеченный специалист. Меры реагирования должна была принимать прокуратура.

Так как информации о принятых мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности в соцприюте не было, МЧС стало добиваться проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия. В сентябре прокуратура отказалась согласовать его. В декабре она одобрила однодневный инспекционный визит.

Инспектор пришел на объект, как и было согласовано с прокуратурой, 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения.

Частный приют в Кемерове выгорел в ночь на 24 декабря. Погибли 22 человека, еще шестеро пострадали. По данным правоохранительных органов, заведение работало незаконно, его организатор — пастор евангельской церкви Андрей Смирнов.