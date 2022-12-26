Задержан пожарный инспектор, проверявший сгоревший приют в Кемерове

Задержан пожарный инспектор, участвовавший в проверке приюта для бездомных, где в пожаре погибли 22 человека, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По делу о пожаре задержан пожарный инспектор Роман Плет. Ему предъявлено обвинение в халатности. Мера пресечения будет избираться в суде», — цитирует ТАСС собеседника.
По его словам, инспектор в конце ноября провел профилактический визит в этом приюте и выявил нарушения пожарной безопасности. Но такой визит не позволяет привлечь к ответственности. МЧС по итогам обратилось в прокуратуру.
Ведомство организовало внеплановую проверку, в которой пожарный инспектор участвовал как привлеченный специалист. Меры реагирования должна была принимать прокуратура.
Так как информации о принятых мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности в соцприюте не было, МЧС стало добиваться проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия. В сентябре прокуратура отказалась согласовать его. В декабре она одобрила однодневный инспекционный визит.
Инспектор пришел на объект, как и было согласовано с прокуратурой, 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения.
Частный приют в Кемерове выгорел в ночь на 24 декабря. Погибли 22 человека, еще шестеро пострадали. По данным правоохранительных органов, заведение работало незаконно, его организатор — пастор евангельской церкви Андрей Смирнов.
pepelmetalЗная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!
mosquito__2010Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...
fender1984Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??
DYNAMO7294Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?