Трое военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса дрона ВСУ

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, атаковавший в ночь на понедельник, 26 декабря, военный аэродром Энгельс в Саратовской области, погибли трое военных, сообщило Минобороны РФ.

Инцидент произошел в 01.35 мск, о взрывах в Энгельсе написали в соцсетях. Саратовский губернатор Роман Бусаргин написал в телеграм-канале, что угроз для жителей нет, а информация о происшествии на военном объекте проверяется. Он также назвал «наглой ложью» сообщения об эвакуации из города.

Минобороны подтвердило информацию. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому. При падении обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава. Авиационная техника повреждений не получила.

Украинские беспилотники советского производства Ту-141 «Стриж» 5 декабря атаковали аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области, на которых базируются подразделения дальней авиации. Беспилотники были сбиты. В Рязанской области тогда погибли трое военнослужащих.