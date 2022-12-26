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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Трое военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса дрона ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, атаковавший в ночь на понедельник, 26 декабря, военный аэродром Энгельс в Саратовской области, погибли трое военных, сообщило Минобороны РФ.

Инцидент произошел в 01.35 мск, о взрывах в Энгельсе написали в соцсетях. Саратовский губернатор Роман Бусаргин написал в телеграм-канале, что угроз для жителей нет, а информация о происшествии на военном объекте проверяется. Он также назвал «наглой ложью» сообщения об эвакуации из города.

Минобороны подтвердило информацию. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому. При падении обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава. Авиационная техника повреждений не получила.

Украинские беспилотники советского производства Ту-141 «Стриж» 5 декабря атаковали аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области, на которых базируются подразделения дальней авиации. Беспилотники были сбиты. В Рязанской области тогда погибли трое военнослужащих.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Зная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!

mosquito__2010

Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...

fender1984

Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??

DYNAMO7294

Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?