Трое военных погибли от обломков сбитого возле Энгельса дрона ВСУ

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, атаковавший в ночь на понедельник, 26 декабря, военный аэродром Энгельс в Саратовской области, погибли трое военных, сообщило Минобороны РФ.
Инцидент произошел в 01.35 мск, о взрывах в Энгельсе написали в соцсетях. Саратовский губернатор Роман Бусаргин написал в телеграм-канале, что угроз для жителей нет, а информация о происшествии на военном объекте проверяется. Он также назвал «наглой ложью» сообщения об эвакуации из города.
Минобороны подтвердило информацию. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому. При падении обломков погибли трое российских военнослужащих технического состава. Авиационная техника повреждений не получила.
Украинские беспилотники советского производства Ту-141 «Стриж» 5 декабря атаковали аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области, на которых базируются подразделения дальней авиации. Беспилотники были сбиты. В Рязанской области тогда погибли трое военнослужащих.
pepelmetalЗная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!
mosquito__2010Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...
fender1984Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??
DYNAMO7294Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?