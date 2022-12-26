НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Суровая погода ожидается в Сибири в новогоднюю ночь

Источник:
Sibnet.ru
507 2
Фото: © Sibnet.ru

Красноярский край, Омскую и Новосибирскую области ожидает погода на 1 января суровее обычного, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях температура будет на 4-5 градусов ниже нормы», — сказал ТАСС Вильфанд.

Норма среднемесячной температуры декабря для Новосибирской области: 14 градусов мороза. По предварительному прогнозу 31 декабря в Новосибирске ожидается около 20 градусов мороза.

Более точный прогноз синоптики делают на три дня. Погода в Новосибирской области на 31 декабря станет известна 28 декабря.

Еще по теме
Танец байкальских льдин показали на видео
Метели придут в Новосибирск
Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Иркутске
Потепление придет в Западную Сибирь
смотреть все
Жизнь #Гео #Новосибирск #Красноярск #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
Путин «развернул» стратегию России на Украине
Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»
Обсуждение (2)
О самом главном
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Как перестать думать о человеке
Все статьи
Мультимедиа
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Зная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!

mosquito__2010

Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...

fender1984

Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??

DYNAMO7294

Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?