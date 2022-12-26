Суровая погода ожидается в Сибири в новогоднюю ночь

Фото: © Sibnet.ru
Красноярский край, Омскую и Новосибирскую области ожидает погода на 1 января суровее обычного, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях температура будет на 4-5 градусов ниже нормы», — сказал ТАСС Вильфанд.
Норма среднемесячной температуры декабря для Новосибирской области: 14 градусов мороза. По предварительному прогнозу 31 декабря в Новосибирске ожидается около 20 градусов мороза.
Более точный прогноз синоптики делают на три дня. Погода в Новосибирской области на 31 декабря станет известна 28 декабря.
pepelmetalЗная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!
mosquito__2010Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...
fender1984Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??
DYNAMO7294Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?