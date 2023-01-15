Гороскоп сексуальности: кого выбрать на ночь?

У кого-то сексуальная энергия просто плещет, кто-то утонченный романтик, а кто-то считает интимную жизнь сферой психологических экспериментов. Если совпасть с партнером, можно не только добиться удовлетворения в личной жизни, но и дать энергию для развития других жизненных сфер.

Из 12 знаков Зодиака секс особенно важен для пяти. При этом они наиболее привлекательны для противоположного пола. Какие знаки самые сексуальные и с кем ночи будут незабываемыми, рассказала астролог Юлия Гикис.

Топ-5 сексуальных знаков

Скорпион. Этому знаку Зодиака секс необходим как воздух. И сексуальная энергия Скорпиона чувствуется даже на расстоянии.

«У Скорпионов могут быть в запасе взрослые игрушки, будьте к этому готовы. Скорпионы любят более жесткий секс и им идеально подойдут Козероги, Близнецы и Овны», — сказала Гикис.

Водолеи любят ролевые игры и легко входят в роль. Поэтому не надо бояться говорить им о фантазиях, они настоящие актеры, подхватят любую идею. Водолеям идеально подходят Близнецы и Овны.

Овны не могут без острых ощущений и готовы страстно заниматься сексом каждый день. Могут вдохновиться партнером на первом свидании и любить его всю ночь, а утром и не вспомнить.

Если партнер Овен, можно ожидать много экстремального секса. А Скорпионы и Стрельцы внесут новизну бурную жизнь Овнов.

Стрелец любит ухаживать и поддерживать отношения сразу с двумя партнерами. Стрельцы — хорошие любовники. Но часто относятся к сексу просто и не задумываются о последствиях. Поэтому, прежде чем привязываться к Стрельцу, стоит понять, на какого рода отношения он настроен.

По темпераменту Стрельцам комфортно со всеми, кроме Дев и Рыб.

Лев — лучший порноактер. Представители этого знака Зодиака любят снимать домашнее видео и наслаждаться просмотром сексуальной игры.

Чтобы им было хорошо с партнером, в постели Львы должны чувствовать заботу и слышать комплименты. Лучше всего интимная жизнь Львов складывается с Девами и Раками.

Другие знаки

Близнецы к сексу относятся легко, они всегда готовы насладиться процессом. Партнеров в сексуальной жизни у них может быть больше, чем у других знаков.

«Выбирают Близнецы пару не по внешности, а по интересу. С кем можно после секса поговорить по душам. Они хорошо себя чувствуют в сексе с Раком, Водолеем и Скорпионом», — сказала астролог.

Рак самый чувствительный знак Зодиака. Он очень близок со своим партнером, в отношениях всегда дарит много тактильности и нежности. Любитель общаться с партнером во время любовных сцен. Ему идеально подходят Близнецы, Тельцы, Львы.

Если хотите покорить Тельца, то проявите нежность и ласку. Настраивайтесь на то, что придется работать в паре. Он как будто изучает партнера в сексе, любит долгие прелюдии и открытую страсть. Больше прикосновений и он точно вас не забудет. Рак и Рыбы смогут удовлетворить Тельца на 100%.

Девы очень чистоплотны и с кем попало заниматься сексом не будут. Они должны подготовиться к сексу. Продумают свой образ и построят план развития вечера. Важна каждая деталь.

На свидание с Девами нужно приходить в идеально чистой одежде, не опаздывать, чтоб они не ускользнули в последний момент. Лучше всего Девы чувствуют себя с Козерогами.

С Весами начинать следует с ресторана или похода в кино, театр. Они безумно любят ухаживания. И сами не против красиво проявить себя в отношениях.

Секс в машине или в подъезде — это не про них. Забронируйте шикарный номер и Весы точно сойдут с ума от вас. Лучше всего представители знака чувствуют себя с Рыбами.

Рыбы — самый романтичный знак. Свидания только со стихами и изысканным вином, никакой торопливости и будничных разговоров. Рыбы могут флиртовать, но это не значит, что они уже готовы сближаться. Больше комплиментов и тактильного контакта ускорят этот процесс. Идеально подходят в сексе Стрельцы, Тельцы, Раки, Весы.

«Только хорошая совместимость может раскрыть сексуальность Рыб, надо довериться телу и подходящему партнеру», — отметила Гикис.