Булыкин и Мостовой раскритиковали переход футбола в азиатскую лигу

Российский футбольный союз объявил о рассмотрении вопроса по возможному переходу России из УЕФА в азиатскую лигу (АФК). В 2022 году европейская лига решила отстранить российских футболистов от участия в соревнованиях на международной арене.

Спортивный аналитик Араик Тонян спросил мнение о перспективах российского футбола у бывших игроков сборной России Дмитрия Булыкина и Александра Мостового.

Булыкин поделился личными переживаниями по поводу возможной юридической «ловушки» при переходе России в Азиатскую конфедерацию. «Я считаю, что таким образом можно попасть в ловушку, и в итоге нигде не оказаться. 100 раз необходимо подумать и посмотреть все юридические аспекты», — сказал мастер спорта по футболу.

Один из лучших экс-футболистов сборной Александр Мостовой высказал свое мнение о наметившимся переходе РФС в АФК.

«Юридических тонкостей я не знаю, ни с кем из «верхушки» нашего футбола не общаюсь. Изначально я говорил о том, что все не так однозначно. Вот пойдете в Азию, вас допустили. А потом говорят: «В Европе вас разблокировали». И что делать? Бросать Азию и возвращаться в Европу? Они тогда скажут: «Все, извините…», — прокомментировал участник ЧМ и ЧЕ.

С переходом национальных клубов из АФК в УЕФА поклонники футбола имеют возможность наблюдать за выступлениями любимых команд в сильнейших мировых турнирах. Поддержать фаворитов в борьбе за предстоящее место в чемпионате можно ставкой в Олимпбет kz.