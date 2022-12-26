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«Блокнот» Windows получит вкладки

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft работает над добавлением вкладок в текстовый редактор «Блокнот». Нововведение сделает его удобнее и позволит открывать несколько файлов одновременно.

Старший менеджер по продуктам Microsoft случайно опубликовал в Twitter скрин обновленного «Блокнота» и оповестил пользователей о предстоящем добавлении вкладок, однако не обратил внимание на секретность разработки.

На картинке хорошо видна надпись «Конфиденциально! Не обсуждайте функции и не делайте скриншоты», чем и пренебрег менеджер. Твит быстро удалили, но портал Windows Central и некоторые пользователи успели его сохранить.

Вкладки в блокноте Windows
Фото: © Microsoft

Опция вкладок тестировалась на протяжении четырех лет во всех приложениях Windows 10. В 2022 году они появились в «Проводнике», что говорит об успешности разработки. Пока неизвестны сроки появления нового функционала в «Блокноте», но нельзя исключать его скорого внедрения в программу предварительной оценки Windows.

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Топ комментариев

fender1984

Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??

mosquito__2010

Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...

pepelmetal

Зная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!

DYNAMO7294

Когда мы уже попрощаемся с этим ботоксным лицом?