«Блокнот» Windows получит вкладки

Microsoft работает над добавлением вкладок в текстовый редактор «Блокнот». Нововведение сделает его удобнее и позволит открывать несколько файлов одновременно.

Старший менеджер по продуктам Microsoft случайно опубликовал в Twitter скрин обновленного «Блокнота» и оповестил пользователей о предстоящем добавлении вкладок, однако не обратил внимание на секретность разработки.

На картинке хорошо видна надпись «Конфиденциально! Не обсуждайте функции и не делайте скриншоты», чем и пренебрег менеджер. Твит быстро удалили, но портал Windows Central и некоторые пользователи успели его сохранить.

Фото: © Microsoft

Опция вкладок тестировалась на протяжении четырех лет во всех приложениях Windows 10. В 2022 году они появились в «Проводнике», что говорит об успешности разработки. Пока неизвестны сроки появления нового функционала в «Блокноте», но нельзя исключать его скорого внедрения в программу предварительной оценки Windows.