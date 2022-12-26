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«Аватар: Путь воды» сорвал куш в странах СНГ без России и Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Фильм «Аватар: Путь воды» показал лучшие результаты по итогам проката в странах СНГ, не включая Россию и Белоруссию, где картина официально не выходила из-за санкций.

«Аватар: Путь воды» заработал за второй уикенд проката 110 миллионов рублей, при том, что картину не показывали в России и Белоруссии. Второй «Аватар» вышел в российских кинозалах неофициально и эти сборы при подсчете не учитываются.

Российские ленты уступают голливудскому релизу вдвое. У «Непослушника 2» в кассе за вторую неделю 56,5 миллиона. У новинки «Бывшие. Happy end» — 52,5 миллиона рублей.

Неплохие результаты показали еще две отечественные новинки. Семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение» положил в кассу больше 47 миллионов рублей, а фильм-катастрофа «Мира» заработал 46,8 миллиона.

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