НАВЕРХ

Прогноз на футбольный матч «Вольфсбург» — «Фрайбург»

Источник:
Sibnet.ru
186 0
Фото: © GettyImages
Матчи регулярного чемпионата Бундеслиги, одного из пяти самых популярных европейских футбольных чемпионатов, возобновляются в конце января.

Легальные ставки на спорт дают прогноз на матч 16-го тура между командами «Вольфсбург» и «Фрайбург». Это один из центральных матчей тура, в котором встречаются седьмая и вторая команды текущего чемпионата.

Турнирное положение

После пятнадцати туров «Вольфсбург» идет на седьмой строчке, имея в активе 23 очка (шесть побед, пять ничьих, четыре поражения), разница забитых и пропущетри 3 поражения), разница голов 25:17.

В домашних матчах «волки» одержали три победы, три матча свели вничью и проиграли только один раз, разница забитых и пропущенных голов 15:10. «Фрайбург» на выезде выиграл четыре матча, дважды сыграл вничью и два матча проиграл, разница голов 13:12. Обе команды, «Вольфсбург» дома и «Фрайбург» на выезде, имеют положительные показатели.

Последние матчи

«Вольфсбург» очень сильно накатил в концовке года, не проиграв ни одного матча из последних десяти сыгранных, начиная с конца сентября. Последние четыре матча «волки» выиграли, пропустив только один гол, на выезде от «Хоффенхайма» (2:1). Перед этим «Вольфсбург» выиграл всухую три матча: у дортмундской «Боруссии», «Майнца», «Бохума», — забив в общей сложности девять голов.

«Фрайбург» потерпел два поражения в последних десяти матчах, вчистую проиграв «Баварии» 0:5 и в середине ноября «Лейпцигу» 1:3. Но стартовый рывок позволил «Фрайбургу» уйти на зимние каникулы, находясь на второй строчке Бундеслиги. Не будем забывать, что «Фрайбург» имел дополнительную нагрузку, выступая в групповой стадии Лиги Европы, которую он успешно прошел, заняв первое место в непростой группе, в которой выступали «Карабах», «Олимпиакос», «Нант».

Статистика личных встреч

Начиная с конца 2017 года, соперники провели десять очных матчей, все в рамках национального чемпионата. Незначительный перевес на стороне «Фрайбурга» — четыре победы против трех у «Вольфсбурга». Еще три матча закончились вничью. Соперники в очных матчах любят играть результативно. В половине из десяти последних матчей забивалось четыре гола и более. Последние два очных матча выиграл «Фрайбург».

Прогноз на матч

Обе команды в ноябре находились в неплохой игровой форме. Но пауза в чемпионате Германии продлилась более двух месяцев. Трудно сказать, как такой длинный перерыв в игровой практике скажется на игре команд.

Если предположить, что соперники сохранили свою форму, то матч должен получиться боевым. Шансы на победу в этой паре примерно равны. Как часто бывает в таких случаях, подобные игры не выявляют победителя. В последних трех очных матчах между «Вольфсбургом» и «Фрайбургом» не было ничьих. При этом в этой паре не играется длинных серий. Если выбирать один вариант исхода матча из трех возможных, то ничью можно поставить на первое место по ожиданиям.

Учитывая высокую результативность обеих команд, если будет ничья, то, скорее всего, она будет результативной 1:1 или 2:2. Как вариант более надежной ставки можно предложить не проигрыш хозяев. Вряд ли «Фрайбург» выиграет третий очный матч подряд и второй подряд выезд.

Прогноз: хозяева не проиграют.

P
Еще по теме
Выбран лучший гол чемпионата мира в Катаре
Карпин предположил, как бы выступила сборная России на ЧМ
Состояние здоровья Пеле ухудшилось
Месси побил рекорд яйца по лайкам
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийский комитет США выступил за участие России в Олимпиаде‑2024
13.12.2022 09:35
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
Девушка дня
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
Обсуждение (0)
О самом главном
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Как перестать думать о человеке
Все статьи
Мультимедиа
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине
45
Рогозин ранен при обстреле Донецка
41
Зеленский посетил место ожесточенных боев
33
Минобороны предложило увеличить возраст призыва граждан
31
Путин назвал целью России объединение русского народа