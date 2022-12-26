Матчи регулярного чемпионата Бундеслиги, одного из пяти самых популярных европейских футбольных чемпионатов, возобновляются в конце января.

Легальные ставки на спорт дают прогноз на матч 16-го тура между командами «Вольфсбург» и «Фрайбург». Это один из центральных матчей тура, в котором встречаются седьмая и вторая команды текущего чемпионата.

Турнирное положение

После пятнадцати туров «Вольфсбург» идет на седьмой строчке, имея в активе 23 очка (шесть побед, пять ничьих, четыре поражения), разница забитых и пропущетри 3 поражения), разница голов 25:17.

В домашних матчах «волки» одержали три победы, три матча свели вничью и проиграли только один раз, разница забитых и пропущенных голов 15:10. «Фрайбург» на выезде выиграл четыре матча, дважды сыграл вничью и два матча проиграл, разница голов 13:12. Обе команды, «Вольфсбург» дома и «Фрайбург» на выезде, имеют положительные показатели.

Последние матчи

«Вольфсбург» очень сильно накатил в концовке года, не проиграв ни одного матча из последних десяти сыгранных, начиная с конца сентября. Последние четыре матча «волки» выиграли, пропустив только один гол, на выезде от «Хоффенхайма» (2:1). Перед этим «Вольфсбург» выиграл всухую три матча: у дортмундской «Боруссии», «Майнца», «Бохума», — забив в общей сложности девять голов.

«Фрайбург» потерпел два поражения в последних десяти матчах, вчистую проиграв «Баварии» 0:5 и в середине ноября «Лейпцигу» 1:3. Но стартовый рывок позволил «Фрайбургу» уйти на зимние каникулы, находясь на второй строчке Бундеслиги. Не будем забывать, что «Фрайбург» имел дополнительную нагрузку, выступая в групповой стадии Лиги Европы, которую он успешно прошел, заняв первое место в непростой группе, в которой выступали «Карабах», «Олимпиакос», «Нант».

Статистика личных встреч

Начиная с конца 2017 года, соперники провели десять очных матчей, все в рамках национального чемпионата. Незначительный перевес на стороне «Фрайбурга» — четыре победы против трех у «Вольфсбурга». Еще три матча закончились вничью. Соперники в очных матчах любят играть результативно. В половине из десяти последних матчей забивалось четыре гола и более. Последние два очных матча выиграл «Фрайбург».

Прогноз на матч

Обе команды в ноябре находились в неплохой игровой форме. Но пауза в чемпионате Германии продлилась более двух месяцев. Трудно сказать, как такой длинный перерыв в игровой практике скажется на игре команд.

Если предположить, что соперники сохранили свою форму, то матч должен получиться боевым. Шансы на победу в этой паре примерно равны. Как часто бывает в таких случаях, подобные игры не выявляют победителя. В последних трех очных матчах между «Вольфсбургом» и «Фрайбургом» не было ничьих. При этом в этой паре не играется длинных серий. Если выбирать один вариант исхода матча из трех возможных, то ничью можно поставить на первое место по ожиданиям.

Учитывая высокую результативность обеих команд, если будет ничья, то, скорее всего, она будет результативной 1:1 или 2:2. Как вариант более надежной ставки можно предложить не проигрыш хозяев. Вряд ли «Фрайбург» выиграет третий очный матч подряд и второй подряд выезд.

Прогноз: хозяева не проиграют.