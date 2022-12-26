Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поделился шестью основными выводами о событиях 2022 года. Он объяснил, как изменился мир, какое место в нем заняла Россия и почему это навсегда.

«Наш мир изменился, и это уже навсегда. И главное, что нужно понять, — куда он движется прямо сейчас и с нами вместе. Какое будущее начинается уже сегодня. Чего нам ждать. А главное — как действовать», — сообщил он в статье, опубликованной в «Российской газете».

Об СВО. По словам Медведева, бои в Донбассе идут не просто за населенные пункты, это борьба «с ублюдочным неофашизмом и национализмом во всех его проявлениях». По мнению замглавы совета безопасности, неонацизм нашел поддержку в западных странах, которые напрочь забыли уроки Второй мировой войны.

«В конечном счете — и сегодня это очевидно и нашим недругам — ограничить наше развитие, а потом и разделить на части нашу страну. В этом конечный замысел всех, кто противостоит нам. Да они этого уже и не скрывают», — поделился мнением Медведев.

Об иллюзиях. У России больше нет иллюзий о единстве с Западом. Договариваться больше не с кем и не о чем, отметил замглавы Совета безопасности.

Лидеры западных стран нарушают свои же принципы в угоду политическим интересам и игнорируют международное право. И это последний сигнал всем прочим государствам: с англосаксонским миром дел отныне иметь нельзя.

О русофобии. В «цивилизованных странах» разразилась настоящая эпидемия русофобии, считает Медведев. Запад намерено не замечает неонацистских настроений на Украине и потворствует тому, «что творят и творили на подконтрольных территориях нацистские выкормыши, щеголяющие в форме со свастикой на рукаве».

Россия уже не раз проходила через подобное. Но растоптать ее, а вместе с ней «Русский мир», расколоть его или подчинить чужой воле невозможно.

О самоизоляции Запада. Действия представителей западных стран, направленных на изоляцию России и ухудшения ее финансового состояния, привели к обратному результату, считает Медведев. Запад сам изолировался от остального мира.

«Жесточайшее соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей. Усилятся и противоречия между недавними союзниками по антироссийскому блоку... России же предстоит занять в новом мире свое, особое место», — поделился видением будущих перспектив Медведев.

Об апокалипсисе. По мнению Заместитель Совета безопасности РФ, к концу 2021 года ситуация в мире обострилась до крайнего предела, дошла фактически до последней грани, после которой — мировая катастрофа. Коллективный Запад, снабжая киевский режим оружием и отвергая требования России о безопасности, только сильнее закручивал спираль эскалации.

Единственное, что останавливало недружественные страны от полномасштабной войны с Россией — ее ядерный арсенал. В итоге новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны. Но чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают Россию, тем быстрее нормализуется ситуация.

О развитии. Экономику в России разрушить не удалось. Начался перезапуск важнейших отраслей, к работе в условиях санкций постепенно и успешно адаптируется финансовая система, инфляция держится в управляемых пределах , государство в полном объеме выполняет социальные обязательства.

«Главное и бесспорное. "Своих не бросаем!" — стало девизом уходящего года. Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной. Дадим миллионам людей возможность обрести уверенность в будущем», — резюмировал Медведев.