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Выбраны города России с самым эффективным управлением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NoPlayerUfa / CC BY-SA 3.0

Ежегодный рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) показал, у каких городов России было самое эффективное управление в 2022 году.

Лидером в рейтинге стали Тюмень, Салехард и Казань, сообщают «Известия» со ссылкой на главу АПЭК Дмитрия Орлова.

В десятку городов с самым эффективным управлением также вошли Грозный, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Сочи, Челябинск, Ханты-Мансийск и Самара.

«Общий средний балл эффективности управления в городских округах оказался на уровне 0,53, тогда как в прошлом году — 0,52», — цитирует издание Орлова.

В исследование не вошли города новых субъектов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там пока не были созданы органы местного самоуправления, соответствующие общероссийским стандартам, что затрудняет оценку качества управления.

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Политика #Россия
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