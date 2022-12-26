Выбраны города России с самым эффективным управлением

Ежегодный рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) показал, у каких городов России было самое эффективное управление в 2022 году.

Лидером в рейтинге стали Тюмень, Салехард и Казань, сообщают «Известия» со ссылкой на главу АПЭК Дмитрия Орлова.

В десятку городов с самым эффективным управлением также вошли Грозный, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Сочи, Челябинск, Ханты-Мансийск и Самара.

«Общий средний балл эффективности управления в городских округах оказался на уровне 0,53, тогда как в прошлом году — 0,52», — цитирует издание Орлова.

В исследование не вошли города новых субъектов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там пока не были созданы органы местного самоуправления, соответствующие общероссийским стандартам, что затрудняет оценку качества управления.