НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Половина новосибирцев разуверилась в карьерном росте в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
331 1
Фото: © Sibnet.ru

Больше половины новосибирцев негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год, сообщает служба исследований hh.ru.

28% новосибирцев настроены весьма оптимистично и дают позитивный прогноз своему положению на рынке труда в 2023 году. 8% предполагают, что их положение будет стабильным – не ухудшится, но и не улучшится.

А больше половины опрошенных (57%) придерживаются пессимистичных взглядов и негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год. Остальные затруднились ответить.

Позитивных взглядов на карьеру в 2023 году чаще всех придерживаются работники сферы безопасности, производства и сельского хозяйства, а также специалисты по управлению персоналом и рекрутеры.

Негативные настроения преобладают среди работников искусства и медиа, науки и образования, а также среди высшего менеджмента и маркетологов.

Еще по теме
Как зарегистрировать товарный знак за четыре клика
Зарплаты снизились у 21% новосибирцев
Новосибирцы попросят у Деда Мороза повышения зарплаты
Подсчитано количество уехавших из России IT-специалистов
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
Путин «развернул» стратегию России на Украине
Эзотерический хам: почему Череватый победил в «Битве экстрасенсов»
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин назвал целью России объединение русского народа
Киев пообещал отвоевать Крым в 2023 году
Новак спрогнозировал глобальный энергетический кризис
Ослабленный рубль поможет сократить бюджетный дефицит
Мультимедиа
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине
45
Рогозин ранен при обстреле Донецка
33
Минобороны предложило увеличить возраст призыва граждан
30
Киев пообещал отвоевать Крым в 2023 году
27
Путин «развернул» стратегию России на Украине