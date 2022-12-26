Половина новосибирцев разуверилась в карьерном росте в 2023 году

Больше половины новосибирцев негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год, сообщает служба исследований hh.ru.

28% новосибирцев настроены весьма оптимистично и дают позитивный прогноз своему положению на рынке труда в 2023 году. 8% предполагают, что их положение будет стабильным – не ухудшится, но и не улучшится.

А больше половины опрошенных (57%) придерживаются пессимистичных взглядов и негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год. Остальные затруднились ответить.

Позитивных взглядов на карьеру в 2023 году чаще всех придерживаются работники сферы безопасности, производства и сельского хозяйства, а также специалисты по управлению персоналом и рекрутеры.

Негативные настроения преобладают среди работников искусства и медиа, науки и образования, а также среди высшего менеджмента и маркетологов.