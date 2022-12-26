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Дед Мороз прилетел в Нижний Новгород на новейшем МС‑21

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Объясняем. РФ»

Новейший МС-21-300, окрашенный в ливрею авиакомпании «Россия», доставил Деда Мороза и Снегурочку на новогоднюю елку в Нижнем Новгороде, сообщает сервис «Объясняем. РФ».

Самолет вылетел с подмосковной летно-испытательной базы в Жуковском и совершил посадку в международном аэропорту Нижнего Новгорода. Там их встречали дети участников специальной военной операции и воспитанники хорового колледжа.

Этим рейсом корпорация «Иркут» воссоздала полет первого пассажирского рейса Москва — Нижний Новгород, с которого в 1923 году в нашей стране началась история регулярных авиаперевозок. В 2023 году в России отметят 100-летие гражданской авиации.

МС-21-300 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Комплектующие для него производят в том числе в Нижнем Новгороде по программе импортозамещения. 

За счет передовой аэродинамики, двигателей и систем последнего поколения у самолета высокие летно-технические характеристики и низкие расходы на эксплуатацию.

До 2030 года планируется выпустить около 270 таких самолетов. Они будут перевозить миллионы пассажиров ежегодно. Серийное производство планируется начать в 2024 году.

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