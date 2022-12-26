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Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили

Источник:
Sibnet.ru
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Морской конек, Зебра, Щетка и Черный Лебедь выступили в финале шоу «Маска. Танцы». Со всех участников сняли маски, а победу одержала Зебра.

Первым рассекретили Черного Лебедя. Члены жюри почти единогласно решили, что под маской скрывается Владимир Маркони, только Мария Горбань предположила, что это Тимур Батрутдинов. В итоге, под маской оказался Маркони.

Следующим разоблаченным участником оказалась Щетка, занявшая третье место в проекте. Под маской скрывался Давид Манукян. Члены жюри хоть и угадали блогера, но все равно удивились, как он мог скрывать себя под маской так долго.

Второе место в проекте занял Морской конек. Члены жюри единогласно сказали, что под маской скрывается Евгений Папунашвили. Так и оказалось.

В проекте победила Зебра. До самого финала жюри не были уверены на 100%, кто скрывается под этим образом. Даже в финале мнения жюри разошлись, были названы Нюша и Катя Анушкина. Под маской Зебры скрывалась действительно певица и блогер Анушкина.

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Топ комментариев

pepelmetal

Зная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!

fender1984

Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??

mosquito__2010

Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...

niktb

Ну, ну, - ответило электричество!!!