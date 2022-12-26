Финалистов шоу «Маска. Танцы» рассекретили

Морской конек, Зебра, Щетка и Черный Лебедь выступили в финале шоу «Маска. Танцы». Со всех участников сняли маски, а победу одержала Зебра.

Первым рассекретили Черного Лебедя. Члены жюри почти единогласно решили, что под маской скрывается Владимир Маркони, только Мария Горбань предположила, что это Тимур Батрутдинов. В итоге, под маской оказался Маркони.

Следующим разоблаченным участником оказалась Щетка, занявшая третье место в проекте. Под маской скрывался Давид Манукян. Члены жюри хоть и угадали блогера, но все равно удивились, как он мог скрывать себя под маской так долго.

Второе место в проекте занял Морской конек. Члены жюри единогласно сказали, что под маской скрывается Евгений Папунашвили. Так и оказалось.

В проекте победила Зебра. До самого финала жюри не были уверены на 100%, кто скрывается под этим образом. Даже в финале мнения жюри разошлись, были названы Нюша и Катя Анушкина. Под маской Зебры скрывалась действительно певица и блогер Анушкина.