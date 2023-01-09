НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Простые способы улучшить пинг в онлайн-играх

Источник:
Sibnet.ru
196 0
Фото: © needpix.com
Пинг показывает, сколько времени потребуется, чтобы отосланный с компьютера пользователя пакет информации дошел до сервера и вернулся. Этот параметр особенно важен при онлайн-игре — чем выше пинг, тем больше время ожидания, необходимое для любого действия. При этом есть простые способы его улучшить.

Моментальный отклик и быстрая реакция на происходящие события — залог комфортной онлайн-игры. Если пинг слишком высокий (более 300 миллисекунд), нормальный игровой процесс может оказаться невозможным. Например, в сетевом шутере игрока будут постоянно убивать уже в первые минуты.

Чтобы улучшить пинг, эксперты издания Ixbt.com рекомендуют сначала выяснить, есть ли у онлайн-игры другие сервера, доступные для подключения. Если их несколько, необходимо проверить пинг у каждого сервера с помощью специальной утилиты и найти подключение с минимальной задержкой. Например, пинг на сервере в Европе будет значительно ниже, чем на сервере в США.

Если высокий пинг наблюдается при беспроводном соединении, нужно поэкспериментировать с роутером. Даже небольшие помехи для прохождения радиоволн могут вызвать ослабление сигнала и проблемы с пингом. Нежелательно, чтобы роутер находится рядом с другим электроприбором или аквариумом — известно, что вода хорошо поглощает сигнал Wi-Fi.

В многоквартирном доме такой помехой могут быть соседские роутеры — в этом случае необходимо настроить правильный канал. Традиционно самым переполненным является диапазон 2,4 ГГц, если смена номера канала не помогает, следует перейти на 5 ГГц. Кроме этого, специалисты советуют располагать антенны роутера перпендикулярно: одну горизонтально, а вторую вертикально.

Простейшим способом избавиться от высокого пинга является выбор специализированного тарифа. Например, тариф «Игровой» от Ростелекома разгоняется до 500 Мбит/с, а геймерский роутер обеспечивает игровому трафику приоритет, что снижает пинг до минимальных значений.

Еще по теме
Как работает приоритизация трафика в тарифе «Игровой» Ростелекома
Ростелеком запустил геймерскую подписку с посуточной оплатой
Ростелеком раздаст клиентам два миллиона призов
Приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе
смотреть все
Игры #Интернет #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Жириновский предсказал дату завершения конфликта на Украине
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Найден самый простой способ замедлить старение
Фильм «Чебурашка»: возвращение ушастого героя
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
61
Путин приказал ввести рождественское перемирие в зоне СВО
38
Кондолиза Райс заявила, что Россия не отдаст Донбасс
37
Посольство РФ осудило решение ФРГ направить Киеву БМП Marder
28
Байден заявил о ключевом этапе боевых действий на Украине
26
Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось