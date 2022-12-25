Путин назвал целью России объединение русского народа

Цель России — в объединении русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин. Москва всегда стремилась решать все споры мирным путем, отметил он.

Россия с 2014 года предпринимала попытки разрешить ситуацию на Украине мирным путем, напомнил Путин «Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера», — цитирует ТАСС Путина.

«Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого! Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали», — добавил Путин.

Он отметил, что «вообще-то в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России». «"Разделяй и властвуй" вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа», — заключил президент.