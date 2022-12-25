Новак спрогнозировал глобальный энергетический кризис

Западные нефтегазовые компании из-за действий властей выводят средства из отрасли в виде дивидендов и не инвестируют, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«Многие западные нефтегазовые компании уже с опаской смотрят на все эти процессы и вместо инвестиций выводят средства в виде дивидендов. В будущем это приведет к тому, что в результате снижения объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать, мир столкнется с дефицитом и с новым витком кризиса», — цитирует ТАСС Новака.

По его словам, в течение пяти-десяти лет мир столкнется с серьезными проблемами. Больше всего это затронет Европу.

Западные страны, вводя очередные санкции и принимая меры по регулированию рынков, руководствуются не экономическим здравым расчетом, а лишь заигрывают со своими избирателями, пояснил Новак.

«Они получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, не экономические. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе». — добавил вице-премьер.