Ослабленный рубль поможет сократить бюджетный дефицит

Главной задачей ослабленного рубля станет сокращение бюджетного дефицита, сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В текущий момент на рубль давят сразу несколько факторов – очередные санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала и удешевление нефти на мировом рынке, приводит «Прайм» слова Антонова.

Он подчеркнул, что в этой ситуации ослабление рубля необходимо для сокращения бюджетного дефицита, и власти предупреждали об этом еще летом. Как и ожидалось, сильный рубль способствовал дефициту бюджета.

По его словам, если оценивать ситуацию с дефицитом приблизительно в 2 трлн рублей, то чтобы закрыть дыры, курсу доллара необходимо подняться еще до 75 рублей.