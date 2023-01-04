Российские фильмы 2022 года, которые заслуживают внимания

Коллекция российских фильмов значительно пополнилась в 2022 году детективными историями, байопиками, историческими драмами и экранизациями популярных произведений. Многие картины составили приличную конкуренцию зарубежным релизам в кинотеатрах.
«Казнь»
Криминальный триллер, режиссер: Ладо Кватания
В ролях: Нико Тавадзе, Евгений Ткачук, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова
Действие фильма «Казнь» разворачивается в 1991 году.
В деле о серийных убийствах в провинциальном городке, которое
расследовалось долгие 10 лет и было официально раскрыто и закрыто, внезапно
появляется новое обстоятельство — выжившая жертва.
Следователь по особо важным делам Исса Давыдов, который
за раскрытие дела получил повышение, вынужден срочно разобраться
в ситуации и оправдаться перед начальством, под давлением которого
он закрыл глаза на несостыковки и недостаточность улик.
Он решает во что бы то ни стало исправить свою ошибку
и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.
«Первый Оскар»
Военная драма, режиссер: Сергей Мокрицкий
В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин
Сюжет фильма «Первый Оскар» сосредоточен на событиях
осени 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве.
Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать
в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы
с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы
за Москву.
В это время в мирном
Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации
— главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.
«Суворов: Великое путешествие»
Анимационный фильм, режиссер: Борис Чертков
Роли озвучили: Константин Хабенский, Антон Макарский, Филипп Киркоров
Мультфильм рассказывает о простом юноше Грише,
которому предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться
в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому
полководцу Александру Васильевичу Суворову.
Гриша становится участником захватывающих приключений
и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода.
Поверив в себя, герой бросает вызов опасному злодею, проявляет смекалку
и находит новых верных друзей.
«Одиннадцать молчаливых мужчин»
Спортивная драма, режиссеры: Алексей Пиманов, Екатерина Побединская
В ролях: Макар Запорожский, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Андрей Чернышов
Осенью 1945 года английская футбольная ассоциация пригласила
чемпиона СССР сыграть несколько товарищеских матчей с британскими клубами.
Прозвище «Одиннадцать молчаливых мужчин в синих пальто» дала гостям английская
пресса после общения в аэропорту, поскольку советские игроки не умели давать
интервью.
Основная часть сюжета соответствует историческим событиям. Выдуманным в фильме будет любовно-шпионская линия о соблазнении русского игрока английской журналисткой.
«Звездный разум»
Фантастика, режиссеры: Серик Бейсеу, Вячеслав Лисневский
В ролях: Егор Корешков, Алена Константинова, Дмитрий Фрид, Никита Дювбанов
События фильма «Звездный разум» разворачиваются в недалеком
будущем. Поразивший биосферу вирус грозит скорой гибелью всему живому
на Земле. Космическая миссия отправляется на далекую планету, чтобы
терраформировать ее с помощью недавно обнаруженной и не до конца
изученной сферы, которая, как считают ученые, дала начало жизни
на Земле.
Во время гиперскачка происходит нечто непредвиденное,
и команда космического корабля оказывается в другом месте Вселенной
рядом с неизвестной планетой.
«Сердце Пармы»
Историческая драма, режиссер: Антон Мегердичев
В ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов
«Сердце Пармы» — экранизация одноименного романа Алексея
Иванова. В основе сюжета лежат реальные исторические события второй половины XV
века.
Русский князь Михаил полюбил юную Тичерть, ведьму-ламию,
способную принимать облик рыси. Героям ради любви приходится проходить страшные
испытания.
«Мистер Нокаут»
Спортивная драма, режиссер: Артем Михалков
В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина
Фильм основан на истории советского боксера Валерии
Попенченко. Он был шестикратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и
олимпийским чемпионом по боксу в среднем весе.
Сюжет фильма «Мистер нокаут» рассказывает о детстве и юности
спортсмена, начале его карьеры. Большое внимание в картине уделено отношению
Попенченко с его наставником — тренером Григорием Кусикьянцем, который и
разглядел в парне будущего гения мирового бокса.
«Многоэтажка»
Драма, режиссер: Антон Маслов
В ролях: Денис Никифоров, Дарья Щербакова, Наталья Земцова, Татьяна Догилева
В центре сюжета отношения отца и дочери-подростка. Каждую
субботу пожарный Антон Калашников встречает 14-летнюю дочь Киру с танцев.
Телевизор, на ужин пельмени — стандартный набор развлечений
субботнего папы для девочки-подростка.
В один из дней все идет не так. Кира звонит в домофон,
Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка
не поднимается. По камерам видеонаблюдения отец понимает, что его дочь не
выходила из подъезда. Антону приходится
просить помощи у соседей, чтобы разыскать загадочно пропавшего подростка.
«Аманат»
Военная драма, режиссеры: Антон Сиверс, Рауф Кубаев
В ролях: Амин Хуратов, Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Андрей Соколов
Фильм «Аманат» рассказывает историю любви сына имама Шамиля
Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне событий военной истории России
первой половины XIX века.
Пользуясь историческим материалом XIX века, авторы поднимают темы совести, чести, любви к Родине, преданности друзьям. Фильм о том, что война во все времена в первую очередь — политическая игра, где кто-то наживается на крови и лишает людей счастья.