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Российские фильмы 2022 года, которые заслуживают внимания

Источник:
Sibnet.ru
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Коллекция российских фильмов значительно пополнилась в 2022 году детективными историями, байопиками, историческими драмами и экранизациями популярных произведений. Многие картины составили приличную конкуренцию зарубежным релизам в кинотеатрах. 

«Казнь»

Криминальный триллер, режиссер: Ладо Кватания
В ролях: Нико Тавадзе, Евгений Ткачук, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова

Действие фильма «Казнь» разворачивается в 1991 году. В деле о серийных убийствах в провинциальном городке, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально раскрыто и закрыто, внезапно появляется новое обстоятельство — выжившая жертва.

Следователь по особо важным делам Исса Давыдов, который за раскрытие дела получил повышение, вынужден срочно разобраться в ситуации и оправдаться перед начальством, под давлением которого он закрыл глаза на несостыковки и недостаточность улик. Он решает во что бы то ни стало исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.

«Первый Оскар»

Военная драма, режиссер: Сергей Мокрицкий
В ролях: Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин

Сюжет фильма «Первый Оскар» сосредоточен на событиях осени 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву.

Фото: © кадр из фильма «Первый Оскар»

 В это время в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации — главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.

«Суворов: Великое путешествие»

Анимационный фильм, режиссер: Борис Чертков
Роли озвучили: Константин Хабенский, Антон Макарский, Филипп Киркоров

Мультфильм рассказывает о простом юноше Грише, которому предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову.

Гриша становится участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, герой бросает вызов опасному злодею, проявляет смекалку и находит новых верных друзей.

«Одиннадцать молчаливых мужчин»

Спортивная драма, режиссеры: Алексей Пиманов, Екатерина Побединская
В ролях: Макар Запорожский, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Андрей Чернышов

Осенью 1945 года английская футбольная ассоциация пригласила чемпиона СССР сыграть несколько товарищеских матчей с британскими клубами. Прозвище «Одиннадцать молчаливых мужчин в синих пальто» дала гостям английская пресса после общения в аэропорту, поскольку советские игроки не умели давать интервью.

Фото: © кадр из фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Основная часть сюжета соответствует историческим событиям. Выдуманным в фильме будет любовно-шпионская линия о соблазнении русского игрока английской журналисткой.

«Звездный разум»

Фантастика, режиссеры: Серик Бейсеу, Вячеслав Лисневский
В ролях: Егор Корешков, Алена Константинова, Дмитрий Фрид, Никита Дювбанов

События фильма «Звездный разум» разворачиваются в недалеком будущем. Поразивший биосферу вирус грозит скорой гибелью всему живому на Земле. Космическая миссия отправляется на далекую планету, чтобы терраформировать ее с помощью недавно обнаруженной и не до конца изученной сферы, которая, как считают ученые, дала начало жизни на Земле.

Во время гиперскачка происходит нечто непредвиденное, и команда космического корабля оказывается в другом месте Вселенной рядом с неизвестной планетой.

«Сердце Пармы»

Историческая драма, режиссер: Антон Мегердичев
В ролях: Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов

«Сердце Пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В основе сюжета лежат реальные исторические события второй половины XV века.

Фото: © кадр из фильма «Сердце Пармы»

Русский князь Михаил полюбил юную Тичерть, ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Героям ради любви приходится проходить страшные испытания.

«Мистер Нокаут»

Спортивная драма, режиссер: Артем Михалков
В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина, Инга Оболдина

Фильм основан на истории советского боксера Валерии Попенченко. Он был шестикратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и олимпийским чемпионом по боксу в среднем весе.

Сюжет фильма «Мистер нокаут» рассказывает о детстве и юности спортсмена, начале его карьеры. Большое внимание в картине уделено отношению Попенченко с его наставником — тренером Григорием Кусикьянцем, который и разглядел в парне будущего гения мирового бокса.

«Многоэтажка»

Драма, режиссер: Антон Маслов
В ролях: Денис Никифоров, Дарья Щербакова, Наталья Земцова, Татьяна Догилева

В центре сюжета отношения отца и дочери-подростка. Каждую субботу пожарный Антон Калашников встречает 14-летнюю дочь Киру с танцев. Телевизор, на ужин пельмени — стандартный набор развлечений субботнего папы для девочки-подростка.

Фото: © кадр из фильма «Многоэтажка»

В один из дней все идет не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. По камерам видеонаблюдения отец понимает, что его дочь не выходила из подъезда. Антону приходится просить помощи у соседей, чтобы разыскать загадочно пропавшего подростка.

«Аманат»

Военная драма, режиссеры: Антон Сиверс, Рауф Кубаев
В ролях: Амин Хуратов, Варвара Комарова, Арслан Мурзабеков, Андрей Соколов

Фильм «Аманат» рассказывает историю любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне событий военной истории России первой половины XIX века.

Пользуясь историческим материалом XIX века, авторы поднимают темы совести, чести, любви к Родине, преданности друзьям. Фильм о том, что война во все времена в первую очередь — политическая игра, где кто-то наживается на крови и лишает людей счастья. 

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