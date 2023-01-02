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Зарубежные фильмы 2022 года, которые стоит посмотреть

Источник:
Sibnet.ru
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Антироссийские санкции в 2022 году существенно сократили разнообразие фильмов в кинопрокате. В итоге россияне могли пропустить многие релизы, не вышедшие в кинотеатрах. Какие зарубежные фильмы 2022 года достойны внимания?

«Вышка»

Великобритания/США, режиссер: Скотт Манн
В ролях: Грэйс Фултон, Вирджиния Гарднер, Мэйсон Гудинг

Триллер «Вышка» получил большую порцию положительных отзывов. Многие критики описывали картину, как историю о выживании, где зритель сам может почувствовать страх высоты.

По сюжету «Вышки», молодая женщина Бекки переживает смерть своего мужа, упавшего со скалы. Вместе со своей подругой Хантер она решается на экстремальный поступок: забраться на телерадиомачту B67 и развеять прах супруга. Но на самом высоком сооружении США подруг ждет неожиданная проблема.

«Анчартед: На картах не значится»

Испания/США, режиссер: Рубен Фляйшер
В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас

Приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится» вышел в кинотеатрах России еще до начала военной спецоперации, и зрители успели насладиться картиной. Но это не отменяет возможности пересмотреть захватывающий фильм, снятый по одноименной игре.

Фото: © кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»

В центре сюжета молодой воришка Нейтан Дрейк. Его нанимает на работу Виктор Салливан по прозвищу Салли и предлагает отправиться на поиски давно потерянных сокровищ Магеллана. Узнав, что Салли знаком со старшим братом, Нейтан соглашается на авантюру, надеясь также отыскать и брата.

«Быстрее пули»

США, режиссер: Дэвид Литч
В ролях: Брэд Питт, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон

Главные достоинства фильма «Быстрее пули» — харизматичные персонажи, невероятные трюки, гениальные костюмы и оружие. Также фильм полон отсылок к другим популярным картинам и высмеивает сам жанр.

Наемник под кодовым именем Божья Коровка отправляется на новую миссию: вместо заболевшего коллеги он должен сесть в скоростной поезд Токио — Киото, выкрасть чемоданчик и сойти на промежуточной станции. Но выполнение простого задания сильно осложняется, когда выясняется, что состав просто кишит всевозможными киллерами.

«Пропавшая»

США, режиссер: Брайан Гудман
В ролях: Джерард Батлер, Джейми Александер, Расселл Хорнсби

Фильм получил противоречивые оценки зрителей и кинокритиков. Рейтинг IMDb: 5.60. Тем не менее пользователи Сети рекомендуют посмотреть картину, отмечая хорошую игру Батлера. Также «Пропавшую» называют эталоном старомодного триллера и боевика.

Фото: © кадр из фильма «Пропавшая»

В центре истории Уилл Спэнн, который везет свою жену разводиться, домой к ее родителям. Во время остановки на заправке супруга странным образом бесследно исчезает. Уилл поднимает на уши местную полицию и вместе с родителями жены пытается найти ее. Однако со временем подозрение падает на самого Спэнна.

«Падение луны»

США/Китай/Канада, режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Патрик Уилсон, Холли Берри, Джон Брэдли

У фильма яркий актерский состав. А персонажи, каждый из которых вызывает сочувствие, раскрываются постепенно по мере развития сюжета. Многие критики высказали мнение о недооцененности картины и рекомендовали ее к просмотру.

Предыстория фильма «Падение луны» разворачивается в 2011 году во время рядового ремонта спутника. На находившихся в открытом космосе астронавтов напал странный рой, вылетевший из лунного кратера. Один космонавт погиб, а второй — Брайан Харпер — несколько лет после происшествия пытался убедить НАСА, что в случившемся виноват необъяснимый феномен.

10 лет спустя Луна внезапно сходит с орбиты и идет на столкновение с Землей, что провоцирует множественные катаклизмы и грозит гибелью человечества. Астроном-самородок, первым заметивший данную аномалию и считающий, что Луна является мегаструктурой, безуспешно пытается достучаться до правительства, поэтому просит помощи у вышедшего в отставку Харпера.

«Смерть на Ниле»

США/Великобритания, режиссер: Кеннет Брана
В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот ,Арми Хаммер, Эмма Маки

Фильм «Смерть на Ниле» снят по одноименному роману Агаты Кристи. Детектив стал продолжением фильма «Убийство в "Восточном экспрессе"» 2017 года.

Фото: © кадр из фильма «Смерть на Ниле»

По сюжету, миссис Линнетт Риджуэй-Дойл (Галь Гадот) приглашает детектива Эркюля Пуаро на свадьбу, которая пройдет на круизном теплоходе «Карнак». Но там происходит убийство. Пуаро обязан определить, кто из пассажиров — убийца. Однако задача оказывается непростой — у каждого из них есть свой мотив для преступления.

«Сирано»

Великобритания/Канада/США, режиссер: Джо Райт
В ролях: Питер Динклэйдж, Хейли Беннетт, Келвин Харрисон

Фильм-мюзикл «Сирано» — экранизация бессмертной классики Эдмона Ростана. Не самый востребованный жанр фокусируется на драматическом сюжете тайной любви главного героя к прекрасной Роксане.

Сирано де Бержерак — человек, опередивший свое время. Он одинаково искусен в словесных и фехтовальных поединках. Убежденный в том, что изъяны внешности делают его недостойным любви преданной подруги, блистательной Роксаны, герой не рискует открыть ей свои чувства. А Роксана, тем временем с первого взгляда влюбляется в Кристиана.

«Затерянный город»

США, режиссер: Аарон Ни, Адам Ни
В ролях: Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дэниэл Рэдклифф

Приключенческий боевик «Затерянный город» — это блестящий актерский состав и высококачественный юмор. Сандра Буллок и Ченнинг Татум отлично бликуют своими несуразными образами литературного душнилы и смазливого крепыша без намека на интеллект.

Фото: © кадр из фильма «Затерянный город»

По сюжету, писательницу любовно-приключенческих романов похищает эксцентричный миллиардер, уверенный, что она сможет расшифровать древние надписи и привести его к сокровищам затерянного города.

«Невыносимая тяжесть огромного таланта»

США, режиссер: Том Гормикэн
В ролях: Николас Кейдж, Педро Паскаль, Тиффани Хэддиш

По сюжету фильма главный герой Николас Кейдж в исполнении Николаса Кейджа — некогда востребованный актер. Он переживает затянувшийся кризис среднего возраста. Однажды Кейдж отправляется на остров, где на него выходит ЦРУ и просит помочь, утверждая, что миллиардер, у которого гостил Кейдж, — крупный торговец оружием и вдобавок похитил перед выборами дочь каталонского политика.

В фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» обыгрывается вполне традиционная тема с похищением, которую некоторые профессиональные критики назвали банальной. Но этот сюжетный ход можно рассматривать и как определенный стеб в адрес сотен таких картин. Сцены, напрямую связанные с похищением, обыгрываются далеко не в самом серьезном тоне.

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Топ комментариев

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