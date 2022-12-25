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Путин пообещал уничтожить комплексы Patriot на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия со стопроцентной вероятностью сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

«Конечно пощелкаем, 100%!» — приводит ТАС слова Путина, сказанные им в эфире российского телевидения. При этом, напомнил президент, у Украины таких комплексов «пока нет».

В четверг Путин в беседе с журналистами отмечал, что «Patriot — это достаточно старая система», и она не работает так, как российская С-300. Тогда же он заявил, что «противоядие» этим комплексам найдется.

В США было объявлено о новом пакете американской военной помощи Киеву на общую сумму 1,85 млрд долларов. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

pepelmetal

Зная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!

niktb

Ну, ну, - ответило электричество!!!

fender1984

Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??

mosquito__2010

Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...