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Киев пообещал отвоевать Крым в 2023 году

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной, и Киев одержит верх.

По его словам, после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины. Победа Киева «абсолютно» точно подразумевает возвращение полуострова, приводит «Газета.ру» заявление Ермака..

В публикации отмечается, что администрация президента США не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма украинской стороне. По мнению аналитиков, это будет сложная операция для ВСУ, подчеркивает издание.

Ранее Зеленский, выступая перед послами, назвал восемь главных задач украинской дипломатии на 2023 год. Проведения мирных переговоров с Москвой в их числе не было.

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Топ комментариев

pepelmetal

Зная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!

niktb

Ну, ну, - ответило электричество!!!

fender1984

Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??

mosquito__2010

Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...