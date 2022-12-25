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Японец рассказал о шедевральном советском самолете

Источник:
РИА Новости
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Фото: Konstantin von Wedelstaedt / GFDL 1.2

Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал об особенностях советского транспортного самолета Ан-12.

«Всего в СССР было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока», — приводит РИА Новости мнение эксперта.

Он назвал характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки на них превосходными, поскольку самолету достаточно всего 600 метров ВПП, а также отметил способность Ан-12 брать на борт сотню десантников в полной экипировке.

Отличительными особенностями самолета эксперт назвал надежность, способность работать в сложных климатических условиях и простоту обслуживания.

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Топ комментариев

pepelmetal

Зная положительное отношение крымчан к России, там каждая палка стрелять по рогулью будет!

niktb

Ну, ну, - ответило электричество!!!

fender1984

Хха!! А кто ж вам, убогим куевлянам, мешал Крым с 2014 "отвоевать"??

mosquito__2010

Они бы не стали связываться с Российской армией изначально. Но эти наркоманы их киевского режима рабски...