Японец рассказал о шедевральном советском самолете

Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал об особенностях советского транспортного самолета Ан-12.

«Всего в СССР было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолета восточного блока», — приводит РИА Новости мнение эксперта.

Он назвал характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос и посадки на них превосходными, поскольку самолету достаточно всего 600 метров ВПП, а также отметил способность Ан-12 брать на борт сотню десантников в полной экипировке.

Отличительными особенностями самолета эксперт назвал надежность, способность работать в сложных климатических условиях и простоту обслуживания.