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Россия не станет поставлять нефть по ценам Запада

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Россия принципиально не будет поставлять нефть по установленным Западом ценам, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны», — цитирует РБК Силуанова.

По его словам, России, возможно, придется сократить объемы добычи, но отечественные компании занимаются переориентировкой поставок с запада на восток и ищут потребителей в других странах.

Кроме того, глава российского Минфина заявил, что при цене на нефть ниже 70 долларов за баррель не будет пополняться Фонд национального благосостояния (ФНБ).

ЕС, а также страны G7 и Австралия с 5 декабря ввели потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В этот же день вступило в силу частичное эмбарго на поставки российского сырья в Евросоюз.

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MuCbE

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tsp

Не совсем понятно - при чём тут примирение сторон?.... и мировой суд? Видимо он и в прокуратуру чего-то...

detronix

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Nik3316

все по полочкам раскидал, ну голова же... прям Юрий Цезарь не меньше))