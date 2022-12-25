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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЗРК Patriot на Украине встанут на боевое дежурство только к лету

Источник:
ТАСС
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Украинские военные смогут применить комплексы противовоздушной обороны Patriot самое раннее в конце весны 2023 года, считает аналитик исследовательского Института имени Катона Джордан Коэн.

«Я полагаю, что доставка и обучение работе с этой системой займет много месяцев, и из-за ограниченных поставок и затрат я не уверен, что комлексы Patriot будут использованы, по крайней мере, успешно, до конца весны 2023 года», — цитирует ТАСС Коэна.

«Область применения Patriot весьма ограничена, и нет возможности оперативно перемещать по полю боя эти комплексы. "Вы размещаете их для защиты наиболее стратегически важных объектов, например, такого города, как Киев. Если кто-то полагает, что такая система покроет 500-мильную границу между Украиной и Россией, то он просто не понимает», — отметил генерал в отставке Марк Хертлинг.

В среду власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет в который впервые войдет батарея Patriot.

Тема: Военная операция на Украине
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