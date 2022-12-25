НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин призвал поднять налоги для уехавших из России

Источник:
Sibnet.ru
427 7
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Спикер Госдумы предложил отменить налоговые преференции для покинувших страну и ввести для них повышенную ставку.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся». Спикер Госдумы убежден, что подавляющая часть общества не поддерживает тех, кто уехал из России.

«Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — отметил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что о возможном сохранении НДФЛ для уехавших россиян, продолжающих вести бизнес или работать из-за границы, на уровне 13%.

Еще по теме
Путин «развернул» стратегию России на Украине
Правнук Сталина попросил Путина реабилитировать вождя
Госдума за год приняла рекордное количество законов
Клишас заверил, что в России не будет ограничений на выезд
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Конгресс США «заморозил» пакет помощи Украине
Россия развернула «непобедимое оружие Путина»
Путин «развернул» стратегию России на Украине
Рогозин ранен при обстреле Донецка
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
64
Путин заявил о желании побыстрее завершить конфликт на Украине
45
Рогозин ранен при обстреле Донецка
41
Зеленский посетил место ожесточенных боев
36
Путин заявил о крайне сложной ситуации в новых регионах России
33
Минобороны предложило увеличить возраст призыва граждан