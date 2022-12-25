Володин призвал поднять налоги для уехавших из России

Спикер Госдумы предложил отменить налоговые преференции для покинувших страну и ввести для них повышенную ставку.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся». Спикер Госдумы убежден, что подавляющая часть общества не поддерживает тех, кто уехал из России.

«Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — отметил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что о возможном сохранении НДФЛ для уехавших россиян, продолжающих вести бизнес или работать из-за границы, на уровне 13%.