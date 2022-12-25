Россия создала эшелонированную оборону в Запорожской области

Российская армия создала несколько эшелонов обороны в Запорожской области, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, строительство оборонительных сооружений вдоль линии фронта подходит к завершению.

На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.

Как сказалРИА Новости Рогов, «есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России».